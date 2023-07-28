В Кирове на ходу загорелось колесо автобуса

Пожарные быстро справились с пламенем. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове едва не произошел пожар в автобусе. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент случился сегодня, 28 июля, около 12 часов. На пульт «01» поступило сообщение о возгорании. По информации ведомства, вспыхнуло колесо автобуса 38 маршрута, направляющегося в тот момент по улице Щорса.

На место выехали спасатели. Специалисты сработали четко и быстро. В результате огонь удалось быстро потушить. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Напомним, ранее в Кирове уже происходили инциденты с возгоранием общественного транспорта. Последний подобный случай зафиксировали в конце мая 2023 года, когда в салоне автобуса произошло задымление.