В Кирове на улице Ленина произошло задымление в автобусе с пассажирами

Решается вопрос о поощрении экипажа автобуса за оперативную эвакуацию пассажиров. Фото: t.me/simakov_kirov

Во вторник, 30 мая, в Кирове произошло задымление в автобусе. Как сообщили в автотранспортном мероприятии, речь идет о маршруте №1.

Дым появился, когда транспорт подъезжал к остановке «Мелодия» на улице Ленина. В результате в моторном отсеке сработала система пожаротушения и распылила специальное средство.

Тогда водитель остановил автобус и открыл двери при помощи аварийной системы. Затем кондуктор помогла эвакуировать людей из салона. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас решается вопрос о поощрении экипажа транспорта.

Во время осмотра выяснилось, что возгорания не было. Поэтому автобус своим ходом добрался до парка. Теперь специалисты будут выяснять причину срабатывания средства пожаротушения.

Напомним, что в Кирове в автобусах получили травмы пенсионерка и ребенок. Оба пассажира упали во время движения транспорта.