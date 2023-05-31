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НовостиПроисшествия31 мая 2023 6:50

В Кирове на улице Ленина произошло задымление в автобусе с пассажирами

Водитель и кондуктор оперативно эвакуировали людей из салона
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Решается вопрос о поощрении экипажа автобуса за оперативную эвакуацию пассажиров. Фото: t.me/simakov_kirov

Решается вопрос о поощрении экипажа автобуса за оперативную эвакуацию пассажиров. Фото: t.me/simakov_kirov

Во вторник, 30 мая, в Кирове произошло задымление в автобусе. Как сообщили в автотранспортном мероприятии, речь идет о маршруте №1.

Дым появился, когда транспорт подъезжал к остановке «Мелодия» на улице Ленина. В результате в моторном отсеке сработала система пожаротушения и распылила специальное средство.

Тогда водитель остановил автобус и открыл двери при помощи аварийной системы. Затем кондуктор помогла эвакуировать людей из салона. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас решается вопрос о поощрении экипажа транспорта.

Во время осмотра выяснилось, что возгорания не было. Поэтому автобус своим ходом добрался до парка. Теперь специалисты будут выяснять причину срабатывания средства пожаротушения.

Напомним, что в Кирове в автобусах получили травмы пенсионерка и ребенок. Оба пассажира упали во время движения транспорта.