В Кирове в автобусах получили травмы пенсионерка и ребенок

Оба ДТП произошли в Кирове. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в автобусах пострадали два пассажира. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Оба инцидента произошли 17 мая. Первый случился в 12.55 на улице Дзержинского: в салоне ПАЗика упала 74-летняя женщина. Через несколько часов, в 18.45, на Октябрьском проспекте произошел аналогичный случай, но уже с ребенком: в ЛИАЗе упал семилетний мальчик-пассажир. В результате оба получили травмы - вероятнее всего, синяки и ссадины.

За минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло девять ДТП, в которых пострадало девять человек. Погибших нет.