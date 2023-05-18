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НовостиПроисшествия18 мая 2023 7:49

В Кирове в автобусах получили травмы пенсионерка и ребенок

Оба пассажира упали во время движения транспорта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Оба ДТП произошли в Кирове. Фото: ГИБДД Кировской области

Оба ДТП произошли в Кирове. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в автобусах пострадали два пассажира. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Оба инцидента произошли 17 мая. Первый случился в 12.55 на улице Дзержинского: в салоне ПАЗика упала 74-летняя женщина. Через несколько часов, в 18.45, на Октябрьском проспекте произошел аналогичный случай, но уже с ребенком: в ЛИАЗе упал семилетний мальчик-пассажир. В результате оба получили травмы - вероятнее всего, синяки и ссадины.

За минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло девять ДТП, в которых пострадало девять человек. Погибших нет.