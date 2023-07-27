В Кирове снимают фильм о Герое Советского Союза Опарине

Реконструкцию последнего боя кировчанина сняли в Дагестане. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начались съемки фильма об Александре Опарине - Герое Советского Союза, участнике афганской кампании. Высокого звания его удостоили посмертно.

Документально-художественная лента называется «Аксиома подвига». В основу сценария легли воспоминания очевидцев и близких героя. Одна из сцен фильма покажет последний бой Александра Яковлевича.

За съемки взялась студия «Формат». По словам генпродюсера Сергея Лопатина, реконструкцию боя уже сняли в Дагестане.

Съемки продлятся до осени 2023 года, а премьера запланирована на весну 2024-го. Фильм покажут в «Колизее».