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НовостиОбщество26 июля 2023 8:32

В Кирове почти на две недели перекроют участок улицы Свободы

На отрезке идут земляные работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют участок улицы Свободы. Подробности сообщили в горадминистрации.

По информации кировского филиала «Т Плюс», ремонтная бригада устраняет дефект на теплосетях, расположенных на участке у дома №138 по Свободы. Поскольку коммуникации находятся под землей, специалисты приступили к земляным работам.

В связи с этим движение на этом участке перекрыто. Подрядчик планирует закончить раскопки, устранение дефекта и восстановление благоустройства до 8 августа. До тех пор водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Ранее мы также сообщали о временном перекрытии улицы Казанской из-за утечки на коммуникациях.