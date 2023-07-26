В Кирове почти на две недели перекроют участок улицы Свободы

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют участок улицы Свободы. Подробности сообщили в горадминистрации.

По информации кировского филиала «Т Плюс», ремонтная бригада устраняет дефект на теплосетях, расположенных на участке у дома №138 по Свободы. Поскольку коммуникации находятся под землей, специалисты приступили к земляным работам.

В связи с этим движение на этом участке перекрыто. Подрядчик планирует закончить раскопки, устранение дефекта и восстановление благоустройства до 8 августа. До тех пор водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Ранее мы также сообщали о временном перекрытии улицы Казанской из-за утечки на коммуникациях.