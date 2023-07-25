В Кирове временно перекрыли участок улицы Казанской

На участке ведутся земляные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в пресс-службе кировского филиала «Т Плюс», с 25 июля на отрезке между домами №81а и 83 будет проводиться замена коммуникаций. Как пояснили в мэрии, это связано с дефектом на сетях. Коммунальщики уже устраняют протечку.

В связи с этим временно перекрыто движение всех видов транспорта на участке от улицы Молодой Гвардии до улицы Горбачева. Сроки окончания работ не указаны.

- Просим учитывать данное перекрытие при выборе маршрута движения, - добавили в компании.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове временно изменится маршрут троллейбуса №8 из-за земляных работ на участке улицы Ленина. Узнать подробности можно здесь.