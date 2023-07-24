В Кирове с 25 июля изменится маршрут троллейбуса №8

Капремонт, из-за которого меняется маршрут, должен закончиться до 24 августа. Фото: киров.рф

В Кирове временно изменится маршрут троллейбуса №8. Подробности сообщили в горадминистрации.

Изменения связаны с капремонтом тепловой камеры, расположенной у дома №63 по Ленина, вблизи перекрестка с Преображенской. Из-за земляных работ, которые начнутся 25 июля, участок улицы Ленина перекроют. Движение троллейбуса №8 по этому отрезку невозможно.

В связи с этим «восьмерка» будет будет курсировать по существующему маршруту только в одну сторону: Воровского - Ленина - Преображенская - Московская. В обратную сторону он будет направляться по Московской и Октябрьскому проспекту до гостиницы «Вятка» и обратно.

- Согласно постановлению, капремонт у дома № 63 по Ленина будут завершены до 24 августа. Водителей просят быть предельно внимательными при проезде перекрестка либо заранее выбирать подходящий маршрут, - добавили в мэрии.