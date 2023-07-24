Более 1100 жителей Кировской области выбрали населенные пункты, где появится интернет

В выбранных населенных пунктах установят базовые станции. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжается голосование за подключение населенных пунктов к интернету. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В голосовании участвуют села, деревни и поселки населением от 100 до 500 человек. В пунктах, которые станут победителями, в 2024 году построят базовые станции. На данный момент в опросе отметились более 1100 жителей Кировской области.

В правительстве региона отметили, что по итогам прошлогоднего голосования связь уже появилась в 16 населенных пунктов. Еще 43 места находятся в очереди до конца года.

Напомним, что проголосовать можно на портале Госуслуг по этой ссылке. Кроме того, можно отправить бумажное письмо по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.