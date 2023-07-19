Кировчане могут проголосовать за подключение населенных пунктов к Интернету

По итогам голосования выбранные населенные пункты обеспечат мобильным интернетом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в областном правительстве, отдать голос можно за деревни, села и поселки, где живут от 100 до 500 человек. В 2024 году эти объекты обеспечат доступом к мобильному интернету.

Принять участие можно несколькими способами:

- на портале Госуслуг (по этой ссылке) до 13 августа;

- письмом по Почте России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 10 сентября. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Письмо должно содержать полное имя, адрес постоянной регистрации голосующего (в случае коллективного заявление - всех голосующих) и населенный пункт, за который отдается голос.

Результаты будут опубликованы до конца 2023 года.

Отметим, что Кировская области уже не впервые участвует в этом проекте. По итогам предыдущего голосования в 2023 году в населенных пунктах нашего региона установят 59 базовых станций. 16 из них уже работают.