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НовостиОбщество24 июля 2023 8:43

В Кирове на две недели перекрыли участок улицы Свободы

Водителей просят заранее выбирать свой маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке пройдут земляные работы.

На участке пройдут земляные работы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекрыли участок улицы Свободы. Подробности сообщили в горадминистрации.

Движение ограничено у дома №127 по Свободы. В кировском филиале «Т Плюс» рассказали, что на участке пройдет ремонт теплосетей. Дорога перекрыта, поскольку коммуникации проходят под проезжей частью и необходимы земляные работы.

- Подрядчик планирует восстановить коммуникации и благоустройство в течение двух недель. Водителей просят не игнорировать временные знаки и заблаговременно выбирать пути объезда, - добавили в горадминистрации.

Ранее мы также сообщали, что раскопки теплосетей в Кирове планируют завершить до 31 августа.