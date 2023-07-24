В Кирове на две недели перекрыли участок улицы Свободы

На участке пройдут земляные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекрыли участок улицы Свободы. Подробности сообщили в горадминистрации.

Движение ограничено у дома №127 по Свободы. В кировском филиале «Т Плюс» рассказали, что на участке пройдет ремонт теплосетей. Дорога перекрыта, поскольку коммуникации проходят под проезжей частью и необходимы земляные работы.

- Подрядчик планирует восстановить коммуникации и благоустройство в течение двух недель. Водителей просят не игнорировать временные знаки и заблаговременно выбирать пути объезда, - добавили в горадминистрации.

Ранее мы также сообщали, что раскопки теплосетей в Кирове планируют завершить до 31 августа.