Кировчане стали брать больше китайских легковых авто и отечественных машин

Схемой трейд-ин жители региона тоже пользуются часто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России восстанавливается предложение нового автотранспорта. Это стало возможным благодаря росту импорта и отечественного производства.

В Кировской области, по сообщениям дилеров, продажи легковушек тоже растут. Так, в первом полугодии активно рос спрос на новые китайские марки. Немалая часть покупок при этом проходит по схеме трейд-ин, так что предложение по подержанным автомобилям тоже выросло, - сообщают в отделении Киров Волго-Вятского ГУ Банка России.

Одно из кировских предприятий, выпускающее узлы и детали для машин, сообщило о полной загрузке производственных мощностей: много заказов от автозаводов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о машинах кировчан, облагающихся налогом на роскошь.