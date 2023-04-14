29 автомобилей из Кировской области облагаются налогом «на роскошь»

В список попадают легковые автомобили стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На официальном сайте Минпромторга России размещен перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей для налогового периода 2023 года. Об этом сообщили в УФНС России по Кировской области.

В ведомстве отметили, что в Кировской области зарегистрировано 29 автомобилей, облагающихся транспортным налогом «на роскошь». В список попадают легковые автомобили стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, возрастом не более 10 лет. А также машины стоимостью от 15 миллионов рублей, младше 20 лет.

В общий перечень вошли свыше 400 моделей дорогих авто, облагающиеся налогом с повышенным коэффициентом 3. В прошлом году перечень состоял из 345 машин.

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