Движение по Северному кольцу в Кирове ограничат на месяц

Срок действия ограничения - 20 августа
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кирове ограничат движение еще на одном участке улично-дорожной сети.
На этот раз речь идет об улице Северное кольцо. У дома № 42 ограничат проезд. Причина - проведение строительно-монтажных работ, - сообщают в мэрии.
Ограничение вступит в силу в четверг, 20 июля. Оно рассчитано на месяц, до 20 августа.
Водителей просят заранее выбирать маршруты движения.
Ранее власти предупредили о возможных задержках в движении автобусов и троллейбусов. Проблемы ожидаются вплоть до 15 сентября из-за раскопок в самом центре Кирова.