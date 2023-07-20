Движение по Северному кольцу в Кирове ограничат на месяц

Срок действия ограничения - 20 августа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове ограничат движение еще на одном участке улично-дорожной сети.

На этот раз речь идет об улице Северное кольцо. У дома № 42 ограничат проезд. Причина - проведение строительно-монтажных работ, - сообщают в мэрии.

Ограничение вступит в силу в четверг, 20 июля. Оно рассчитано на месяц, до 20 августа.

Водителей просят заранее выбирать маршруты движения.

Ранее власти предупредили о возможных задержках в движении автобусов и троллейбусов. Проблемы ожидаются вплоть до 15 сентября из-за раскопок в самом центре Кирова.