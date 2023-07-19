На трассе в Кировской области четыре человека погибли в загоревшемся BMW

Трагедия произошла на 124-м километре дороги «Киров - Советск - Яранск». Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 19 июля, в Кировской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной прокуратуре, в Советском районе при пожаре в машине погибли водитель и три пассажира.

По информации ГИБДД по Кировской области, в четыре утра автомобиль BMW съехал в кювет. Иномарка опрокинулась и загорелась. Трагедия произошла на 124-м километре дороги «Киров - Советск - Яранск».

Сейчас по факту ДТП организована проверка. Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Отметим, что на дорогах региона в январе-июне погибли уже 59 человек. Основные причины - выезды на встречку и «пьяные» ДТП.