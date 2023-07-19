Стяжкин ушел с поста главы Кильмезского района

18 июля чиновник отработал последний день. Фото: vk.com/id209319130
Во вторник, 18 июля, Алексей Стяжкин провел последний день в должности главы Кильмезского района Кировской области. Депутаты районной Думы поддержали его и приняли заявление «по собственному».
- Завтра уже ждет новая работа и новые вызовы, - написал чиновник в соцсетях. - Спасибо всем за долгие годы совместной работы!
Стяжкин возглавлял район почти 7 лет, параллельно более 5 лет он был главой городского поселения.
Ранее у кировского министра промышленности, предпринимательства и торговли сократили заместителя.