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НовостиПолитика14 июля 2023 14:15

У кировского министра промышленности сократили зама

Банина уволили по сокращению
Петр МАКСИМОВ
Теперь у министра три заместителя. Фото: Антон Мамаев

Теперь у министра три заместителя. Фото: Антон Мамаев

В «сером доме» вновь произошли изменения.

У министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области стало на одного заместителя меньше. Сергея Банина уволили с должности замминистра. Причина - сокращение ставок, - пишет Свойкировский.

Теперь у министра Дмитрия Глушкова три заместителя. Это Лариса Агалакова, Светлана Казакова и Александр Даренский.

Ранее экс-руководитель министерства охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова заняла аналогичный пост в Тамбовском правительстве.