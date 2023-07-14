У кировского министра промышленности сократили зама

Теперь у министра три заместителя. Фото: Антон Мамаев

В «сером доме» вновь произошли изменения.

У министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области стало на одного заместителя меньше. Сергея Банина уволили с должности замминистра. Причина - сокращение ставок, - пишет Свойкировский.

Теперь у министра Дмитрия Глушкова три заместителя. Это Лариса Агалакова, Светлана Казакова и Александр Даренский.

Ранее экс-руководитель министерства охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова заняла аналогичный пост в Тамбовском правительстве.