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НовостиОбщество7 июля 2023 11:13

С Вятки на Тамбовщину: стало известно, кто возглавил Тамбовское экологическое министерство

Кировский экс-министр Албегова получила кресло в правительстве Тамбовской области
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Должность Албегова занимает с 6 июля. Фото: www.tambov.gov.ru

Должность Албегова занимает с 6 июля. Фото: www.tambov.gov.ru

С четверга, 6 июля, Алла Албегова стала и.о. министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

Алла Викторовна несколько лет возглавляла министерство охраны окружающей среды Кировской области. Свой пост Албегова покинула в мае нынешнего года, ее место занял прежний замминистра Тимур Абашев.

Алла Албегова - кандидат химических наук, окончила КПИ («технология электрохимических производств»). В новой должности она будет координировать вопросы экологической безопасности, воспроизводства природных ресурсов, федерального госохотнадзора, - указано на сайте правительства Тамбовской области.