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НовостиОбщество2 мая 2023 7:35

Минприроды Кировской области вместо Аллы Албеговой возглавил Тимур Абашев

В ведомстве произошли кадровые перестановки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Тимур Абашев ранее занимал пост замминистра охраны окружающей среды. Фото: vk.com/kirovreg43

Тимур Абашев ранее занимал пост замминистра охраны окружающей среды. Фото: vk.com/kirovreg43

Министр охраны окружающей среды Алла Албегова покинула свой пост, решив «уйти на заслуженный отдых». Об этом стало известно на планерке у губернатора Александра Соколова.

- Алла Викторовна, много важных вопросов в сфере экологии было проработано при вашем непосредственном участии, вы очень авторитетны среди экологов. Не прерывайте связь с Кировской области, вы остаетесь членом экологического совета при губернаторе Кировской области. Всего вам светлого и доброго, - сказал глава региона.

Албеговой также вручили почетную грамоту губернатора Кировской области.

Пост министра охраны окружающей среды Кировской области занял Тимур Абашев. До этого дня он работал заместителем Албеговой.