Загранпаспорта в Кирове выдают по новому адресу

График приема граждан не поменяется
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Подразделение МВД, работавшее в Кирове, на улице Володарского, 169, прекращает свою деятельность. Об этом сообщают в УМВД России по Кировской области.
Со вторника, 18 июля, оформлять и выдавать заграничные паспорта будут в Кирове, на улице Карла Либкнехта, 141. График приема граждан при этом меняться не будет.
Фото: 43.мвд.рф
Фото: 43.мвд.рф
Вопросы кировчане могут задать по телефону (8332) 37-79-99.
Ранее кировские полицейские сообщали о служебных собаках, достигших предельного «пенсионного» возраста и теперь ищущих новый дом.