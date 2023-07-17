Загранпаспорта в Кирове выдают по новому адресу

График приема граждан не поменяется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подразделение МВД, работавшее в Кирове, на улице Володарского, 169, прекращает свою деятельность. Об этом сообщают в УМВД России по Кировской области.

Со вторника, 18 июля, оформлять и выдавать заграничные паспорта будут в Кирове, на улице Карла Либкнехта, 141. График приема граждан при этом меняться не будет.

Фото: 43.мвд.рф

Фото: 43.мвд.рф

Вопросы кировчане могут задать по телефону (8332) 37-79-99.

Ранее кировские полицейские сообщали о служебных собаках, достигших предельного «пенсионного» возраста и теперь ищущих новый дом.