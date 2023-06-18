Кировская полиция ищет новый дом для отслуживших немецких овчарок

Кировчанам передадут собак, которые из-за возраста больше не могут нести службу. Фото: УМВД по Кировской области

В Кирове отдают «отслуживших» собак. Как сообщили в региональном УМВД, по закону об ответственном обращении с животными правоохранители передают служебных собак, вышедших на «пенсию», новым хозяевам на безвозмездной основе. На сей раз новый дом ищут две немецкие овчарки - привитые и имеющие чипы.

Так, обрести хозяев желает Ярс - восьмилетний пес, утративший рабочие качества из-за возраста. Однако он остается здоровым и бодрым животным. За время службы собака помогла раскрыть 44 преступления.

Еще одна овчарка, ищущая новый дом - Жерар из Розы Ветров. Этот пес также достиг предельного возраста работы. Сейчас ему 9 лет, и за время службы в правоохранительных органах Жерар посодействовал в раскрытии 37 преступлений.

Если вы заинтересованы в приобретении собаки, информацию можно получить по телефону 57-66-04 в рабочие дни с 9 до 17 часов.