Спасскую в Кирове делали пешеходной незаконно

Участок перекрывали для проезда в мае-июне. Фото: правительство Кировской области

«Вятская ярмарка» работала на улице Спасской с нарушениями.

На это указывали СМИ и жаловались граждане, - сообщают в прокуратуре Кировской области. Остановка, стоянка и движение транспорта на участке были запрещены в дни проведения массового мероприятия.

- Вопреки нормативам нацпроекта БКД в мае-июне 2023 года «Вятская ярмарка» по улице Спасской проводилась в отсутствие проекта организации дорожного движения, - поясняют в ведомстве.

В ведомстве посчитали, что это привело к ограничению конституционных прав граждан на свободу передвижения при отсутствии альтернативных схем подъезда к жилым домам.

После вмешательства правоохранителей власти разработали, согласовали и утвердили проект организации дорожного движения. Нарушение устранено.