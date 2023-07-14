Передвижные автоклубы появятся в двух районах Кировской области

Каждое авто оборудовано сценой, звуковой, световой аппаратурой и видеотехникой. Фото: правительство Кировской области

Передвижные культурные центры - автоклубы - появятся в Кировской области. Их обещают передать поселениям, где нет ДК или концертных залов. Закупку проведут по нацпроекту «Культура».

Первый автоклуб появится в Оричевском районе, - сообщает правительство Кировской области. Следующий передвижной центр передадут Омутнинскому району. Оба авто ожидаются в 2023 году.

В каждом автоклубе оборудована сцена, встроена световая, звуковая аппаратура, видеотехника. Они могут функционировать как кинозал или площадка для выступлений.

В регионах России с помощью таких передвижных центров отмечают праздники, проводят торжественные мероприятия, фестивали и концерты.