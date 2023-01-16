В районах Кировской области отремонтируют дом культуры и спортивный центр

Часть ремонт завершат к середине лета-2023. ФОТО: правительство Кировской области

В поселке Речном отремонтируют дом культуры, а в Стрижах - спортивный зал. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Напомним, что ранее мы сообщали об ужасном состоянии здания культуры поселка Речной. Сотрудники проводили мероприятия в фойе из-за обрушившегося потолка и протекающей крыши, стены здания просто рассыпались. Однако после посещения ДК губернатором Кировской области ситуация поменялась.

За счет местного бюджета администрация поселка составила проектную документацию для восстановления здания дома культуры. Уже 6 февраля планируется подтверждение заявки. Если результат окажется положительным, то региональная администрация отправит заявку в минкульт РФ. Получение средств на ремонт будет возможно благодаря национальному проекту «Культура».

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в поселке Стрижи отремонтируют спортивно-досуговый центр. В бюджете области уже предусмотрели все траты, ремонт должны начать в мае 2023 года и завершить в течение двух месяцев.