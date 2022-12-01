В Кировской области разрушается Дом культуры в поселке Речной

Здание не видело капремонта с момента постройки. Фото: правительство Кировской области

В Куменском районе Кировской области разрушается Дом культуры в поселке Речной. Здание не видело капремонта с момента постройки. Местных жителей беспокоит судьба здания - поступает много обращений о протечках и обрушившемся потолке. Работникам ДК приходится проводить мероприятия в фойе.

Во время рабочей поездки в Куменский район Дом культуры посетил глава региона Александр Соколов.

- Выяснил, что и поселковая администрация озадачена ремонтом. Подготовили проект реконструкции, - сообщил губернатор. - Намерен обсудить этот вопрос сегодня с главой района. Точку культурного притяжения поселка надо сохранять и развивать.

Глава также посетил среднюю школу в поселке Краснооктябрьский, которая приняла участие в масштабной программе капитального ремонта. Были отремонтированы все учебные кабинеты школы. По капремонту обновили сантехнику в санузлах и учебных кабинетах. В школе заменили двери, освещение в здании начальной школы, коридорах, пищеблоке и столовой, актовом зале. Помимо этого, капитально отремонтировали кровлю.