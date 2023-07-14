В Кирове и районах области пройдут «сплошные проверки» водителей 14, 15 и 16 июля

Во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы. Фото: vk.com/gibdd43

Кировских водителей предупредили о проведении «сплошных проверок» на опьянение. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, рейды организуют 14,15 и 16 июля.

Сотрудники полиции будут дежурить на дорогах как в Кирове, так и в районах области. Кроме того, в проверках примут участие гражданские активисты, представители народных дружин и «Ночного Патруля».

Автовладельцев информируют, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы. За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет.

Напомним, что в январе-июне текущего года 59 кировчан погибли на дорогах. Причины - выезды на встречку и «пьяные» ДТП.