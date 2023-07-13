По горячим следам: подозреваемого в убийстве прохожего взяли за несколько часов

Подозреваемого доставили в городское УМВД. Что стало причиной нападения, пока не сообщается Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 13 июля, около 11.00 часов в полицию поступил сигнал с улицы Екатерины Кочкиной: около Кочуровского парка мужчине 1972 года рождения неизвестный нанес несколько ударов ножом. Потерпевший скончался от ран.

Сообщение о ЧП передали ближайшему наряду патрульно-постовой службы. Полицейские опросили очевидцев. Задержать подозреваемого удалось у площади маршала Конева.

- Нож был изъят, - сообщают в УМВД России по Кировской области. - Подозреваемым оказался неработающий кировчанин 1986 года рождения.

Подозреваемого доставили в городское УМВД, с ним работают следователи и сотрудники уголовного розыска.

О причинах нападения пока не сообщается.

Ранее КП писала о необычном случае в практике кировских ветеринаров: у кошки, принесенной на плановый прием, в шее нашли пулю от пневматики.