Пришли за уколом, а нашли пулю в шее: кировские ветеринары спасли кошку

Владелица кошки и не думала, что уплотнение на шее - это пуля от пневматики. Фото: vk.com/club163966725

На днях на участок областной ветстанции в Кирове, на улице Орловской, принесли кошку для ежегодной вакцинации против бешенства.

Врач, осмотрев животное, нащупала под кожей на шее уплотнение, похожее на пулю от пневматики. Владелица кошки сказала, что увидела его еще год назад, но и не подумала бы, что это пуля. Решили делать операцию.

К счастью, пуля была неглубоко и не задела жизненно важных участков тела. Операция прошла успешно. Кошку сразу отправили обратно домой, сейчас она чувствует себя хорошо, - сообщают в региональном управлении ветеринарии.

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