«На память осталась только ее любимая игрушка»: в Кировской области ищут неизвестного живодера, застрелившего собаку

Убийца Тони до сих пор не установлен.

Мы в ответе за тех, кого приручили - известное выражение, сопровождающее по жизни тех, кто решил завести питомца. У большинства домашними любимцами становятся кошки и собаки.

Когда рядом ежедневно находится любимое существо, кажется, что это счастье продлится всегда. К сожалению, это не так. Еще тяжелее, когда эта связь обрывается внезапно.

С такой трагедией пришлось столкнуться жителю Кировской области Юрию и его семье, которые потеряли свою любимицу - собаку Тоню, которую жестоко застрелил неизвестный живодер.

«РОСЛА НА НАШИХ ГЛАЗАХ»

Семья Юрия А. держит собак уже более 15 лет. Живут в поселке Оричи, в частном загородном доме, поэтому, как говорится, место позволяет.

- Собаки живут у нас давно, так что мы знаем, как с ними обращаться. У них во дворе есть будки, но и в дом их пускаем. Сейчас у нас остались ши-тцу Боба и мама Тони Тося. Еще есть кошка Фикса и девять кур с петушком. Все живут в мире и согласии, - рассказывает Юрий.

Тоня выросла на глазах Юрия и его семьи.

Раньше у семьи была еще одна любимица - собака Тоня. Хаски, девочка.

- Она родилась три года назад. Еще щенком оставили ее себе. Она росла на наших глазах. Была активной девочкой, любила играть и бегать. Весело с ней было, - вспоминает Юрий.

Так семья жила до мая 2023 года. До дня, когда произошла трагедия.

НАШЛИ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

- В этом есть и моя вина. Я этого не отрицаю, - с дрожью в голосе рассказывает о событиях того дня Юрий.

28 мая, ранее утро. На улице дождь. Семья проснулась и заметила, что Тони нигде нет. Осмотрели весь двор, но поиски оказались безрезультатными. Лишь спустя некоторое время Юрий нашел дырку в заборе, через которую, по всей видимости, Тоня и убежала.

- Недавно был травостой. Тогда у меня случился небольшой пожар. Как я сейчас предполагаю, из-за этого на заборе у нас ослабла сетка. Я этого не заметил, а Тоня, видимо, нашла лаз. Активная она у нас была, непоседливая, - рассказывает Юрий.

Юрий надеется, что имя Тони станет нарицательным.

Дальше события развивались быстро. Дали объявление в местный паблик, что собака потерялась. Организованные поиски не потребовались - вскоре позвонила односельчанка, сообщившая: «На тропе на улице Советской видела тело собаки».

- Дорожку эту местные собачники уже давно приглядели. Хорошее место для выгула. Тут же отправился туда с дочкой. Собаку свою узнал - это была наша Тоня, - вспоминает хозяин.

«СЕГОДНЯ СОБАКА, А ЗАВТРА - ЧЕЛОВЕК»

То, что животное было убито, Юрий понял сразу - в голове была дыра. На место вызвали полицию, которая забрала Тоню на экспертизу в Киров.

- В заключении было сказано, что собаку застрелили дробью из охотничьего ружья. Официально: «Причина смерти - пулевое ранение», - рассказал Юрий.

У кого поднялась рука убить беззащитное животное, мужчина не знает. Свидетелей трагедии тоже пока не нашлось. Но семья не теряет надежду.

- Сегодня собака, а завтра это может быть человек. Но подозревать кого-то я не буду: зачем превращать догадки в обвинения? Этим займется полиция. А мы сейчас можем только оплакивать Тоню и постараться сделать так, чтобы ее имя стало нарицательным для тех, кто в будущем соберется совершить подобную жестокость и убить собаку, - утверждает Юрий.

К сожалению, похоронить любимицу семье не удалось - после экспертизы ее тело не отдали хозяевам, а сразу кремировали.

- У нас на память осталась только ее любимая игрушка, - рассказывает мужчина.

«МОГЛА ДОВЕРИТЬСЯ НЕЗНАКОМЦУ»

Сейчас семья задается вопросом: как такое вообще могло произойти? Кто-то средь бела дня прямо в населенном пункте оказался с оружием в руках и направил его на собаку, которая не представляла никакой угрозы? Возможно…

- Собачки наши убегали и раньше: два-три раза за год у нас такое случается. Активные ведь животные, требуют подвижности. Но они всегда возвращались домой, - утверждает Юрий.

«Тоня была активной, все время махала хвостом».

Так что же произошло в тот день? Точного ответа не может дать никто. Разве что сам живодер, который вряд ли признается в своем преступлении. Духу не хватит.

- Тоня была очень веселой, все время хвостом махала. Мы ее в шутку звали «Тоня - два батона». И доверчивая она была. Может, именно это и сыграло роковую роль: она могла подойти даже к незнакомцу, который ее поманит, - сдерживая слезы рассказывает Юрий.

Семья до сих пор оплакивает любимицу.

- И для меня, и для жены с дочками это, конечно, трагедия. Бывает, что успокоимся. А потом иду по дому и слышу, что кто-то из них тихонько в уголочке плачет. И у самого слезы к глазам начинают подступать, - делится Юрий.

ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Юрий уже подал заявление в правоохранительные органы. Завели дело.

Вот только в его успех семья не особо верит. Да и Тоню этим не вернешь.

- Мы понимаем, что дело, можно сказать, «глухое»: свидетелей-то нет. Говорят, что можно вычислить стрелка, но это долго и сложно, - рассказывает Юрий.

Сейчас хозяева хотят придать эту историю максимальной огласке, чтобы с другими такое не повторилось.

- В полиции сказали, что такое в нашем регионе происходит нечасто. Наш случай, можно сказать, единичный. И мы хотим, чтобы о нашей Тоне узнали. Чтобы другие хозяева лучше присматривали за своими собаками, а охотники не направляли оружие на беззащитных животных, - заключает мужчина.

Если вы что-либо знаете о произошедшем, были свидетелем случившейся трагедии или обладаете какой-либо информацией по делу, призываем вас рассказать об этом по телефону +79128269546.