В Кирове ограничили движение на нескольких улицах

Большая часть ограничений связана с реконструкцией теплосетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает городская ГИБДД, с 1 июля по 15 сентября ограничено движение по улице Воровского на участке от дома №77 до дома №77а.

С 4 июля по 4 августа будут ограничены участки от дома №26 до дома №46 по улице Преображенской и от дома №54 до дома №62 по Карла Маркса. В ведомстве сообщают, что это связано с реконструкцией теплосетей.

Кроме того, с 4 июля по 4 августа перекрыто движение у дома №97 по улице Володарского. Водителей просят заранее продумывать объездные пути при построении маршрута.

Ранее мы также сообщали о причинах гибели кировчан на дорогах. Подробности можно узнать здесь.