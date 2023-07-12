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НовостиОбщество12 июля 2023 10:15

В Кирове утвердили планировку застройки Мелькомбинатовского проезда

На территории появятся многоэтажки, детсад, магазины и другое
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая площадь жилых помещений составит более 58 тысяч квадратных метров.

Общая площадь жилых помещений составит более 58 тысяч квадратных метров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове утвердили документацию по застройке Мелькомбинатовского проезда. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации города.

Согласно документу, общая площадь территории составляет 5,99 га, и ее разделят на несколько зон. Они будут использоваться под строительство многоэтажных жилых домов, детсада, магазинов, а также предоставляться под общее пользование и предоставление коммунальных услуг.

Максимальная высота домов составит не более 17 этажей. Общая площадь жилых помещений составит 58,6 тысячи квадратных метров.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове появятся две «умные» спортплощадки.