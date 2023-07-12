В Кирове утвердили планировку застройки Мелькомбинатовского проезда

Общая площадь жилых помещений составит более 58 тысяч квадратных метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове утвердили документацию по застройке Мелькомбинатовского проезда. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации города.

Согласно документу, общая площадь территории составляет 5,99 га, и ее разделят на несколько зон. Они будут использоваться под строительство многоэтажных жилых домов, детсада, магазинов, а также предоставляться под общее пользование и предоставление коммунальных услуг.

Максимальная высота домов составит не более 17 этажей. Общая площадь жилых помещений составит 58,6 тысячи квадратных метров.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове появятся две «умные» спортплощадки.