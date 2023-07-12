В Кирове к октябрю построят две «умные» спортплощадки

На территориях обустроят футбольные поля с искусственным покрытием, установят тренажеры и другое. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове построят две «умные» спортплощадки в 2023 году. Подробности сообщила горадминистрация.

Места для спорта и отдыха появятся на улице Парковой в Нововятске и на стадионе «Локомотив» в Лянгасово. На территориях обустроят комплексы с футбольным полем с искусственным покрытием, легкоатлетическими тренажерами, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной воркаута и тренажеров, крытой трибуной и системой видеонаблюдения.

На данный момент в Лянгасово провели разграничение земельного участка, где появится спортплощадка. Продолжается завоз оборудования и формирование паспорта объекта. В ближайшее время подрядчик начнет работы. Кто займется строительством в Нововятске, еще не известно. Подрядчика определят на текущей неделе.

Как добавили в администрации Кирова, работы на обоих объектах должны закончиться к октябрю.