В Кирове на строительство «умной» спортплощадки готовы потратить 30 миллионов рублей

На площадке появится футбольное поле, оборудование, тренажеры и многое другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове планируют построить «умную» спортплощадку. На сайте госзакупок появился тендер по поиску подрядчика, который займется работами. Начальная цена контракта - 30,6 миллиона рублей.

Согласно приложенным документам, территорию планируют обустроить для спортшколы олимпийского резерва №8. Она будет включать в себя футбольное поле площадью 1800 квадратных метров, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, место для ворк-аута. На месте также появятся трибуны, тренажеры и другое оборудование.

Сейчас идет прием заявок, который окончится 13 июля. 17 июля определят подрядчика, который займется работами. На строительство площадки ему дается 60 календарных дней с даты заключения контракта.