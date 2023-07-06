Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 12:11

В Кирове на строительство «умной» спортплощадки готовы потратить 30 миллионов рублей

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется работами
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На площадке появится футбольное поле, оборудование, тренажеры и многое другое.

На площадке появится футбольное поле, оборудование, тренажеры и многое другое.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове планируют построить «умную» спортплощадку. На сайте госзакупок появился тендер по поиску подрядчика, который займется работами. Начальная цена контракта - 30,6 миллиона рублей.

Согласно приложенным документам, территорию планируют обустроить для спортшколы олимпийского резерва №8. Она будет включать в себя футбольное поле площадью 1800 квадратных метров, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, место для ворк-аута. На месте также появятся трибуны, тренажеры и другое оборудование.

Сейчас идет прием заявок, который окончится 13 июля. 17 июля определят подрядчика, который займется работами. На строительство площадки ему дается 60 календарных дней с даты заключения контракта.