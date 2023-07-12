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НовостиЗдоровье12 июля 2023 6:17

670 вертолетов санавиации приняла площадка Центра травматологии в Кирове

Площадка была открыта 6 лет назад
Петр МАКСИМОВ
Служба санавиации работает во всех районах. Фото: минздрав Кировской области

Служба санавиации работает во всех районах. Фото: минздрав Кировской области

Во вторник, 11 июля, исполнилось 6 лет вертолетной площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове. Она была открыта летом 2017 года.

Первой доставленной санавиацией пациенткой стала жительница Яранского района. Ее доставили в Киров из Яранской центральной районной больницы бортом Ми-2.

С того момента площадка приняла 670 рейсов санавиации. Об этом сообщил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

- Сегодня вертолетные площадки организованы во всех районах Кировской области в непосредственной близости от ЦРБ, еще 4 - в областном центре, - уточнил чиновник.