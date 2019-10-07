По области летают «неотложки» с лопастями

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-07T19:53:21+03:00

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Окраина Кирова. Гаражи. За ними вертолетная площадка - одна из четырех в Кирове. Сюда скоро прилетит вертолет. Его терпеливо ждут трое мужчин: анестезиолог-реаниматолог, медбрат, водитель, который привез врачей. В воздух поднимутся только двое.

Вызов из Кильмези - там девушка неудачно упала с велосипеда., получив тяжелую травму. Вчера она еще была в сознании, теперь лишь изредка приходит в себя. На автомобиле в Киров, пациентку доставили бы только спустя четыре часа. Вертолет доставит за час. «Машина» полностью оснащена медицинским модулем. С помощью него врачи без труда определят состояние пациента. Однако главная задача врачей, передвигающихся на «воздушной скорой» - определить можно ли транспортировать пострадавшего.

Кировская область огромная, в регионе есть не мало уголков, до которых наземный транспорт просто не доберется. Поэтому появилась реальная потребность в использовании медицинской авиации.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы попасть в число 24 регионов, вошедших в программу развития санитарной авиации, и в 2017 году получили федеральные деньги, - рассказывает министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Уже создана Единая диспетчерская служба, которая обрабатывает всю поступающую информацию. Медики работают круглосуточно, они всегда наготове. Создали Единую службу скорой медицинской помощи и санитарной авиации, в которую входят станция скорой медпомощи Кирова, подразделения в районах области, межрайонных центрах, а также служба медицины катастроф и непосредственно санитарная авиация.

Для вертолетов «Ансат» с медицинским модулем пришлось заново отстраивать площадки для приземления. В Кирове до этого их не было.

Система уже испытана, надежды на санавиацию вполне оправданы. Например, осенью 2017 года в Уржумском районе на резервуаре «Транснефти» обрушились строительные леса, пострадало 22 человека. Трое человек получили особо тяжелые травмы. Благодаря вертолетам медики сработали гораздо оперативнее.

Дети - частые пассажиры вертолетов санавиации. Только за девять месяцев 2019 года врачи эвакуировали 53 ребенка. Всего же за это время вертолеты доставили в кировские больницы 240 пациентов, а с начала 2017 года - 1285 человек.

- За 2017-2018 годы в России было осуществлено чуть больше 10 тысяч вылетов. Более тысячи из них, то есть 10%, - это вылеты в Кировской области, - подчеркивает Черняев. - И это дорогого стоит: за каждым вылетом как минимум одна спасенная жизнь.