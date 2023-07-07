Кировских водителей ждут три дня «сплошных» проверок

Повторная пьяная езда - это уже уголовное преступление Фото: Олег ЗОЛОТО

С пятницы по воскресенье, 7-9 июля в Кировской области пройдут «сплошные» проверки водителей. К сотрудникам ГИБДД присоединятся дружинники, активисты и «Ночной патруль» - будут искать нетрезвых водителей.

За пьяную езду или отказ от медицинского освидетельствования можно получить 30 тысяч рублей штрафа и лишиться водительских прав на 1,5-2 года. Повторное подобное нарушение - повод для возбуждения уголовного дела.

Во избежание конфликтов и коррупции во всех патрульных машинах ДПС установлены видеорегистраторы.

- Если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите об этом в полицию, - заключают в Госавтоинспекции.