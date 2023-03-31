Кировчанина приговорили к трем месяцам колонии за пьяное вождение

Также мужчину лишили прав а четыре года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области мужчина отправится в колонию-поселение и лишится прав за пьяное вождение. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что 5 ноября 2022 года местный житель приобрел себе автомобиль «ВАЗ-21140». Сразу же после этого он пьяный доехал от поселка Трушковы Слободского района до города Кирова. В региональном центре около дома №70 на улице Московской нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции. Когда водителя доставили в отделение полиции и установили его личность, стало известно, что он ранее привлекался за подобное правонарушение.

Суд назначил мужчине наказание в виде заключения его в колонию-поселение на 3 месяца и лишению прав на 4 года. Также водитель пытался скрыть автомобиль от конфискации, заключив фиктивный договор купли-продажи. Тогда правоохранительные органы обязали его выплатить полную стоимость автомобиля, в размере 80 тысяч рублей.

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