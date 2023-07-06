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НовостиОбщество6 июля 2023 14:51

В мэрии Кирова открестились от гимна города, написанного противником спецоперации

Официального решения об утверждении гимна городская Дума не выносила
Петр МАКСИМОВ
Ранее суд заочно приговорил композитора к тюремному сроку за фейки об СВО

Ранее суд заочно приговорил композитора к тюремному сроку за фейки об СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Произведение музыканта Прохора П. никто не утверждал гимном города Кирова. В 2015 году был конкурс по выбору гимна, в котором действительно победила указанная композиция. Однако официально она утверждена не была.

- Официальные символы города утверждаются городской Думой и подлежат госрегистрации, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. - На сегодняшний день решения городской Думы об утверждении гимна города Кирова не принималось.

Ранее Первомайский райсуд заочно приговорил Прохора П. к 5 годам колонии по делу о фейках. Областной суд отменил приговор, но на днях музыканта вновь приговорили к тюремному сроку.

Уроженец Кирова, музыкант Прохор П. неоднократно высказывался против спецоперации и распространял фейковые сообщения о ходе СВО. Несколько лет он живет за границей.