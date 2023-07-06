В Кирове участок улицы Шорина перекрыли на две недели

Водителей просят заранее продумать объездные пути. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове перекрыли участок улицы Шорина. Подробности сообщает городская ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе. Движение транспорта прекратят на у дома №30 по улице Шорина. Ограничения будут действовать с 5 по 19 июля.

- Рекомендуем водителям заранее продумывать объездные пути при построении маршрута, - добавили в городской ГИБДД.

Ранее мы также сообщали, что в Макарье на ночь перекроют движение через железнодорожный переезд. Подробности можно узнать здесь.