Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 9:33

В Макарье на ночь перекроют движение через железнодорожный переезд

Водителей просят заранее продумать альтернативный маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение закроют из-за ремонтных работ.

Движение закроют из-за ремонтных работ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют движение на одном из железнодорожных переездов. Подробности сообщает городская ГИБДД.

Речь идет о переезде в Макарье на дороге Киров - Слободской, расположенного на улице Проезжей. На участке пройдут работы по ремонту железнодорожных путей. В связи с этим движение транспорта будет закрыто с 22.00 6 июля до 06.00 7 июля.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее продумать альтернативные маршруты с учетом этой информации.

Ранее мы также сообщали, что 8 июля в Кирове перекроют дороги из-за крестного хода. Подробности можно узнать здесь.