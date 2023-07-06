В Макарье на ночь перекроют движение через железнодорожный переезд

Движение закроют из-за ремонтных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют движение на одном из железнодорожных переездов. Подробности сообщает городская ГИБДД.

Речь идет о переезде в Макарье на дороге Киров - Слободской, расположенного на улице Проезжей. На участке пройдут работы по ремонту железнодорожных путей. В связи с этим движение транспорта будет закрыто с 22.00 6 июля до 06.00 7 июля.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее продумать альтернативные маршруты с учетом этой информации.

Ранее мы также сообщали, что 8 июля в Кирове перекроют дороги из-за крестного хода. Подробности можно узнать здесь.