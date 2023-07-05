8 июля в Кирове перекроют улицы из-за крестного хода

Верующие пройдут с иконой Петра и Февронии. Фото: Вятская епархия

В субботу, 8 июля, в Кирове состоится крестный ход с образом святых Петра и Февронии.

Верующие пройдут от церкви Иоанна Предтечи по проезжей части улиц Пятницкой и Казанской, а также по тротуару Пионерского переулка.

В связи с этим с 9.30 до 10 часов 8 июля запретят движение по следующим участкам:

- по улице Пятницкой (от Свободы до Казанской);

- по улице Казанской (от Пятницкой до Пионерского переулка).

Соответствующее постановление уже опубликовано мэрией.