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НовостиПроисшествия6 июля 2023 8:15

В Кирове директора МУПа поймали на взяточничестве

По данному факту возбуждено уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас ведется расследование, устанавливаются все подробности случившегося.

Сейчас ведется расследование, устанавливаются все подробности случившегося.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает областной Следственный комитет, руководитель получил две взятки от одного из индивидуальных предпринимателей. За это он должен был обеспечить беспрепятственное заключение договора на поставку древесины и последующую его пролонгацию. Общая сумма, которую получил директор, составила 250 тысяч рублей.

Факт взятки вскрыли сотрудники полиции. По их материалам и возбудили уголовное дело. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы также сообщали, что кировскую предпринимательницу подозревают в хищении 2,6 миллиона рублей.