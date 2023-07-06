В Кирове директора МУПа поймали на взяточничестве

Сейчас ведется расследование, устанавливаются все подробности случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает областной Следственный комитет, руководитель получил две взятки от одного из индивидуальных предпринимателей. За это он должен был обеспечить беспрепятственное заключение договора на поставку древесины и последующую его пролонгацию. Общая сумма, которую получил директор, составила 250 тысяч рублей.

Факт взятки вскрыли сотрудники полиции. По их материалам и возбудили уголовное дело. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы также сообщали, что кировскую предпринимательницу подозревают в хищении 2,6 миллиона рублей.