Предпринимательницу из Кировской области подозревают в хищении 2,6 млн рублей

Женщину подозревают в хищении денег, выданных в качестве субсидии из бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области расследуют дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, директор ООО из Слободского района обманным путем получила субсидию из бюджета региона - 2,6 миллиона рублей. Она не смогла показать необходимый результат работ, на которые получала субсидию годом ранее, но все равно заявилась на новый пакет поддержки. Женщина должна была вернуть часть денег обратно в казну, а чиновники все равно выписали ей новую субсидию.

Как только деньги поступили на счет ООО, подозреваемая похитила их и потратила по своему усмотрению.

В СУ СКР по Кировской области продолжают расследовать это дело.