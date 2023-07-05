Жителя Кирова забили за шумную вечеринку

Возбуждено уголовное дело. Фото: Следком

В Кирове расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

По версии следствия, вечером 29 июня в квартире одного из домов по улице Пятницкой выпивала компания. 33-летнему соседу мешал шум, доносившийся из квартиры. Он несколько раз попросил компанию не шуметь, завязался конфликт. Дошло до драки: сосед нанес 39-летнему хозяину квартиры несколько ударов по голове.

Пострадавшего госпитализировали, но 4 июля он скончался от полученных травм. Подозреваемого задержали, его могут заключить под стражу. Расследование продолжается.

Ранее суд дал 11 лет кировчанину, после драки с которым погиб 39-летний мужчина.