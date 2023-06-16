Кировчанин насмерть забил собутыльника и получил 11 лет колонии

На днях состоялся суд, где мужчине вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове мужчину осудили за убийство собутыльника. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по Северо-Садовой. 28 октября 2022 года в ней выпивала компания кировчан. В ходе застолья между двумя малознакомыми мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку - сперва в доме, а после и на улице. Один из них нанес оппоненту множественные удары по голове и телу. В результате 39-летний пострадавший скончался от полученных травм.

Нападавшего, 37-летнегом мужчину, задержали, возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Свою вину он признал. На днях состоялся суд, который вынес приговор: 11 лет колонии особого режима плюс год ограничения свободы.