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НовостиОбщество6 июля 2023 6:12

Кировчан призывают сохранять спокойствие при учениях спасателей

Мероприятия пройдут в «Патриоте» и «Спартаке»
Петр МАКСИМОВ
Точное время учений не названо

Точное время учений не названо

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В четверг, 6 июля, в Кирове проходят пожарно-тактические учения. Плановые учебные мероприятия пройдут в первой половине дня, точное время не уточняется.

По данным ГУ МЧС России по Кировской области, учения состоятся в спорткомплексе «Спартак» на Октябрьском проспекте и в центре военно-патриотического воспитания «Патриот» на улице Пушкина (Нововятск).

Кировчан призывают сохранять спокойствие.

Ранее учения уже прошли на улице Спасской и на автовокзале.