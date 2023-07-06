Кировчан призывают сохранять спокойствие при учениях спасателей

Точное время учений не названо
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В четверг, 6 июля, в Кирове проходят пожарно-тактические учения. Плановые учебные мероприятия пройдут в первой половине дня, точное время не уточняется.
По данным ГУ МЧС России по Кировской области, учения состоятся в спорткомплексе «Спартак» на Октябрьском проспекте и в центре военно-патриотического воспитания «Патриот» на улице Пушкина (Нововятск).
Кировчан призывают сохранять спокойствие.
Ранее учения уже прошли на улице Спасской и на автовокзале.