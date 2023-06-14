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НовостиОбщество14 июня 2023 7:52

Кировчан попросили сохранять спокойствие при учениях на автовокзале

Плановые мероприятия пройдут 14 июня
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Точное время проведения мероприятий не сообщается.

Точное время проведения мероприятий не сообщается.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировчан попросили сохранять спокойствие при учениях на автовокзале. Как сообщили в региональном правительстве, плановые мероприятия пройдут в среду, 14 июня.

Учения в районе автовокзала организует «КировПассажирАвтотранс». Точное время проведения мероприятий не указано.

- Организаторы обращаются к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службе правительства. - О результатах учений будет сообщено по их завершению.