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НовостиОбщество5 июля 2023 12:10

Прокуратура требует от минздрава выдачи лекарств 10-летней девочке из Кирова

Лиле несколько раз отказали в получении инвалидности и до сих пор не выписали редкий гормон
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Лиля медленно растет и не сможет стать мамой, если не получит необходимое лечение. Фото: Первый канал/Народный фронт

Лиля медленно растет и не сможет стать мамой, если не получит необходимое лечение. Фото: Первый канал/Народный фронт

Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать министерство здравоохранения Кировской области выдать лекарства девочке из Кировской области.

Речь идет о 10-летней Лиле О. У девочки редкий синдром Тернера-Шерешевского: Лиля медленно растет, у нее проблемы с кожей. Вероятно, девочка также не сможет иметь детей.

Исправить ситуацию может специальный гормон, который в нынешних условиях просто так не купишь. А медицинская комиссия 5 раз отказала Лиле в статусе инвалида, по которому упрощается получение препарата.

После эфиров на Первом канале, публикаций Народного фронта и СМИ ассоциация медработников региона пообещала закупить лекарство для Лили. Однако и тут, вероятно, что-то пошло не так, раз к делу подключилась прокуратура Кировской области.