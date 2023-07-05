Прокуратура требует от минздрава выдачи лекарств 10-летней девочке из Кирова

Лиля медленно растет и не сможет стать мамой, если не получит необходимое лечение. Фото: Первый канал/Народный фронт

Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать министерство здравоохранения Кировской области выдать лекарства девочке из Кировской области.

Речь идет о 10-летней Лиле О. У девочки редкий синдром Тернера-Шерешевского: Лиля медленно растет, у нее проблемы с кожей. Вероятно, девочка также не сможет иметь детей.

Исправить ситуацию может специальный гормон, который в нынешних условиях просто так не купишь. А медицинская комиссия 5 раз отказала Лиле в статусе инвалида, по которому упрощается получение препарата.

После эфиров на Первом канале, публикаций Народного фронта и СМИ ассоциация медработников региона пообещала закупить лекарство для Лили. Однако и тут, вероятно, что-то пошло не так, раз к делу подключилась прокуратура Кировской области.