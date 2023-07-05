Власти обещают «жестко контролировать» ремонт небезопасных стадионов Кирова, отремонтированных за 40 миллионов

Дыры в сиденьях, вздувшееся покрытие, торчащая сетка - нарушений в ФОКОТах множество. Фото: vk.com/nf_kirovskaya

Новые спортивные объекты в Кирове, на которые потратили 40 миллионов рублей, небезопасны. Об этом рассказали активисты Народного фронта.

Открытые физкультурные комплексы (ФОКОТы) на улицах Мира и Попова должны были появиться два года назад, но сроки работ не раз переносили. Их обещали сделать современными, удобными, хорошо оборудованными.

ФОКОТ на Мира - место тренировок спортсменов. Но здесь стоит временная фанерная конструкция, «огороженная» лентой, проваливается грунт, территория не благоустроена. Вместо газона - камни и обломки кирпичей, не закреплены трибунные пандусы.

Покрытие стадиона на Попова пошло пузырями, местам не закреплена защитная сетка-рабица, в сиденьях трибун видны дыры. Народный фронт, обнаружив все эти нарушения, обратился в прокуратуру.

А сегодня ситуацию наконец прокомментировали в правительстве Кировской области. За ФОКОТ на Попова отвечает спортшкола «Вересники». Здесь закрепят сетку-рабицу, заменят сидения, резиновое покрытие заменят на бесшовное.

ФОКОТ на Мира - в ведении «Юности». Здесь, по заверению властей, до схода снега дефектов вообще не было. Подрядчик «продолжает их устранять в рамках гарантийных обязательств». Обещают, что работы пройдут «под жестким контролем минспорта региона». Которого, увы, не хватило при приемке объектов.