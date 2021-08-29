В Кирове за 22 миллиона рублей построят две спортивные площадки

Спортивные площадки будут организованы как небольшие многофункциональные стадионы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кирове ищут подрядчиков, которые займутся строительством двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. На обустройство спортивных площадок выделено порядка 22 миллионов рублей. Соответствующие аукционы появились на портале Госзакупок.

Спортивные площадки будут организованы как небольшие многофункциональные стадионы. Они включат в себя футбольное поле, беговые дорожки, тренажеры и разборные трибуны на сто мест с подтрибунным пространством.

Новые спортивные объекты появятся в Парке 50-летия ВЛКСМ и на улице Мира, 46. Заказчиками работ выступают спортивные школы «Вересники» и «Юность». Ранее сообщалось, что деньги выделены в рамках федеральной субсидии.

Строительство новых спортивных площадок планируют завершить в текущем году.