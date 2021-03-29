В Кирове в парке у Дворца пионеров построят спортивную площадку

На площадке будет оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием.
Фото: Алиса ТИТКО
Кировская область получила федеральные средства на строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, сообщили в региональном штабе ОНФ.
Спортивные площадки будут организованы как небольшие многофункциональные стадионы. Они включат в себя футбольное поле, беговые дорожки, тренажеры и разборные трибуны на сто мест с подтрибунным пространством.
Один из стадионов появится в Ленинском районе в Парке 50-летия ВЛКСМ, а второй на улице Мира, 46. Известно, что строительство объектов планируют завершить до ноября текущего года.
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